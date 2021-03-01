Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве нижегородской семьи

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Сотрудники МВД России провели задержание еще двух человек по подозрению в убийстве семьи в Нижегородской области . Об этом сообщаетРИА "Новости".

В пресс-службе УМВД отметили, что лица были задержаны во Владимирской области.

До этого полиция также задержала двух подозреваемых. Всего на данный момент проверку на причастность к преступлению проходят четверо задержанных.

Ранее тела пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына были обнаружены в поселке Кудьма. По данному факту, СК возбудил уголовное дело.