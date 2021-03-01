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Еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом 

Газета.Ru и ещё 12 46 минут назад
Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве нижегородской семьи
Фото: ТАСС
Сотрудники МВД России провели задержание еще двух человек по подозрению в убийстве семьи в Нижегородской области. Об этом сообщаетРИА "Новости".
В пресс-службе УМВД отметили, что лица были задержаны во Владимирской области.
До этого полиция также задержала двух подозреваемых. Всего на данный момент проверку на причастность к преступлению проходят четверо задержанных.
Ранее тела пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына были обнаружены в поселке Кудьма. По данному факту, СК возбудил уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Владимирская Область , Нижегородская Область
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