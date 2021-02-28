Семью из четырех человек убили под Нижним Новгородом

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По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе.

"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок", — сказал собеседник агентства.

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