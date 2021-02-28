Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мосгорсуд объяснил, почему отменил условный срок Навальному 

РИА Новости 22 минуты назад
Неявку Навального во ФСИН сочли основанием для замены срока
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд объяснил, почему оставил Алексею Навальному колонию вместо условного срока по делу о хищении у "Ив Роше".

"Осужденный длительное время не выполнял возложенные на него судом обязанности, систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства без надлежащего уведомления государственного органа, скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск", — сказано в определении апелляционной коллегии суда.

Там поясняется, что, исходя из требований УИК РФ, условно осужденный не вправе самостоятельно решать, когда ему удобно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, имеются ли у него основания для явки либо нет.

"Осужденный необходимых выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, в период испытательного срока систематически не исполнял обязанности, возложенные на него судом, не являясь на регистрацию в назначенные инспекцией дни", — мотивирует Мосгорсуд свое решение.

Экс-заключенный назвал условия в колонии Навального "жесточайшими"
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Последние новости
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов Евросоюз доволен бурным развитием Украины Евросоюз доволен бурным развитием Украины Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки
Комментарии 34
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение