Неявку Навального во ФСИН сочли основанием для замены срока

Мосгорсуд объяснил, почему оставил Алексею Навальному колонию вместо условного срока по делу о хищении у "Ив Роше".
"Осужденный длительное время не выполнял возложенные на него судом обязанности, систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства без надлежащего уведомления государственного органа, скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск", — сказано в определении апелляционной коллегии суда.
Там поясняется, что, исходя из требований УИК РФ, условно осужденный не вправе самостоятельно решать, когда ему удобно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, имеются ли у него основания для явки либо нет.
"Осужденный необходимых выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, в период испытательного срока систематически не исполнял обязанности, возложенные на него судом, не являясь на регистрацию в назначенные инспекцией дни", — мотивирует Мосгорсуд свое решение.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.