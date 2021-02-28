Неявку Навального во ФСИН сочли основанием для замены срока

"Осужденный длительное время не выполнял возложенные на него судом обязанности, систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства без надлежащего уведомления государственного органа, скрылся от контроля, в связи с чем был объявлен в розыск", — сказано в определении апелляционной коллегии суда.