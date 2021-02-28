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Москва

В Москве несколько машин устроили опасные маневры, а затем перекрыли Варшавское шоссе 

Газета.Ru 36 минут назад
Машины с флагом Турции перекрыли Варшавское шоссе в Москве
Фото: скрин видео
В Москве несколько водителей устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе. Об этом говорится в сообщении Дептранса столицы.
Отмечается, что машины ехали, мешая всему потоку, совершая опасные маневры. Несколько автомобилей проехали задним ходом, другие резко перестраивались, после чего полностью перекрыли движение.
Среди автомобилей были Mercedes Gelandewagen, Jaguar, а также Kia Rio. На капоте одного из автомобилей на видео видно турецкий флаг.
В Депртансе заявили, что нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной. Все их данные будут переданы в полицию.
Ранее сообщалось, что в Астрахани неадекватный водитель сбил на пешеходном переходе двух человек и врезался в другой автомобиль.
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