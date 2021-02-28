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Командир избил срочника за отсутствие интереса к службе 

Майк Габриелян 18 минут назад
Командир избил срочника в Забайкалье за отсутствие интереса к службе
Фото: ТАСС
В Забайкалье суд приговорил офицера к штрафу в 120 тысяч рублей за превышение полномочий. Об этом сообщает сайт Читинского гарнизонного военного суда.
Инцидент произошел 15 октября 2020 года около 13 часов, в помещении учебного класса на полигоне в Читинском районе.
Солдат заявил, что ему «не интересно» разбирать и собирать боевое оружие. Это вывело из себя командира танкового взвода Ильдара Сагдиева, старшего по званию, и он нанёс рядовому несколько ударов в лицо.

«Будучи недовольным отсутствием у потерпевшего навыков по сборке оружия, а также желания обучаться по воинской специальности, превышая свои полномочия, выразился в адрес последнего, используя грубую форму, и нанес ему несколько ударов ладонью руки по лицу. После чего увёл потерпевшего в соседний учебный класс, где высказывая претензии по вышеуказанному поводу, в присутствии военнослужащих нанес последнему два удара кулаком в челюсть и толкнул рукой в грудь. В результате этих действий потерпевшему были нанесены повреждения, не причинившие вреда здоровью…», — сказано в решении.

Ильдар Сагдиев признал вину и раскаялся. Он извинился перед срочником и предложил ему компенсацию в 100 тысяч рублей.
СМИ сообщают, что конфликт произошёл на полигоне в районе закрытого города Горный. Именно там в 2019 году рядовой Рамиль Шамсутдинов убил 8 сослуживцев. В суде он объяснял свои действия неуставными отношениями.
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Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-депутат Рады сообщил о хаосе и бардаке в украинской армии. По его словам, процветают воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, неуставные отношения, убийства и дедовщина.
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Происшествия , Рамиль Шамсутдинов
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