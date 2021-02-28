Командир избил срочника в Забайкалье за отсутствие интереса к службе

В Забайкалье суд приговорил офицера к штрафу в 120 тысяч рублей за превышение полномочий. Об этом сообщает сайт Читинского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел 15 октября 2020 года около 13 часов, в помещении учебного класса на полигоне в Читинском районе.

Солдат заявил, что ему «не интересно» разбирать и собирать боевое оружие. Это вывело из себя командира танкового взвода Ильдара Сагдиева, старшего по званию, и он нанёс рядовому несколько ударов в лицо.

«Будучи недовольным отсутствием у потерпевшего навыков по сборке оружия, а также желания обучаться по воинской специальности, превышая свои полномочия, выразился в адрес последнего, используя грубую форму, и нанес ему несколько ударов ладонью руки по лицу. После чего увёл потерпевшего в соседний учебный класс, где высказывая претензии по вышеуказанному поводу, в присутствии военнослужащих нанес последнему два удара кулаком в челюсть и толкнул рукой в грудь. В результате этих действий потерпевшему были нанесены повреждения, не причинившие вреда здоровью…», — сказано в решении.

Ильдар Сагдиев признал вину и раскаялся. Он извинился перед срочником и предложил ему компенсацию в 100 тысяч рублей.

СМИ сообщают, что конфликт произошёл на полигоне в районе закрытого города Горный. Именно там в 2019 году рядовой Рамиль Шамсутдинов убил 8 сослуживцев. В суде он объяснял свои действия неуставными отношениями.