Школьник из Выборга покончил с собой после жизни без телефона

Выборге Ленинградской области школьник покончил с собой после того, как родители отобрали у него мобильный телефон. Об этом пишет Telegram -канал «Mash на Мойке».

По информации канала, шестиклассник предупредил друзей, каким способом он намерен свести счеты с жизнью, но те не поверили. В результате мальчик пропал, отец ребенка начал поиски. Его тело нашли в том месте, о котором он говорил своим друзьям.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.