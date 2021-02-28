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Командир в Забайкалье избил призывника за отсутствие интереса к службе 

News.ru и ещё 1 32 минуты назад
Призывника избили за отсутствие интереса к службе
Фото: РИА Новости
Неумение солдата-срочника собирать пулемёт и отсутствие у него интереса к службе стали причиной избиения молодого человека командиром части танкового взвода Ильдаром Сагдиевым в закрытом городе Горный Забайкальского края.
Солдат рассказал, что не мог собрать автомат на соответствующем занятии в присутствии командира. Тот разозлился, ударил молодого человека по щеке, в левое ухо и левый глаз, затем взял за воротник куртки и дважды ударил в челюсть. После этого Сагдиев вывел потерпевшего в соседний зал, где также проходило занятие, и толкнул его в грудь.

Сагдиев И. В., будучи недовольным отсутствием у С. (солдата, имя которого скрыто. — NEWS.ru) навыков по сборке оружия, а также желания обучаться по воинской специальности, превышая свои полномочия, выразился в адрес последнего, используя грубую форму, и нанёс ему несколько ударов, — говорится в приговоре Читинского гарнизонного военного суда.

Медицинская экспертиза обнаружила у срочника гематомы под левым глазом и в области ушной раковины. При этом суд исключил из обвинения удары в область правого уха и правой щеки, а также удары ладонями по лицу и затылочной области, так как «в ходе судебного следствия данные обстоятельства не нашли своего подтверждения».
Нападавший признал свою вину и извинился перед солдатом, а также предложил срочнику выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Суд принял решение оштрафовать командира на 120 тысяч рублей по уголовной статье о превышении полномочий.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что в правительстве не обсуждают отмену военной службы по призыву, подчеркнув, что это «конституционная обязанность» россиян. Между тем большинство европейских соседей России с обязательной военной службой давно попрощались, сделав ставку на контрактников.
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Происшествия , Рамиль Шамсутдинов , Забайкальский Край
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