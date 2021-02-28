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На Сахалине спасатели доставили на берег со льдины 26 рыбаков 

ТАСС 37 минут назад
На Сахалине спасли со льдины 26 рыбаков
Фото: МЧС России
Спасатели МЧС доставили на берег 26 рыбаков, которые оказались отрезанными от суши на льдине в районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 04:30 мск спасателями доставлены на берег 26 рыбаков-любителей", — сказали в пресс-службе.

Силами МЧС России проведена разведка ледового поля, в ходе которой установлено, что других рыбаков на льду нет, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за отжимного ветра образовалась трещина в 4 км от берега шириной до 30-40 см. В результате отрезанными от берега оказались 26 рыбаков.
В спасательной операции участвовали сотрудники центра ГИМС Корсаковского района, спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова в составе восьми человек, испльзовалось шесть единиц техники, в том числе две лодки, два снегохода, одно судно на воздушной подушке "Хивус-10".
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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