На Сахалине спасли со льдины 26 рыбаков

Спасатели МЧС доставили на берег 26 рыбаков, которые оказались отрезанными от суши на льдине в районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 04:30 мск спасателями доставлены на берег 26 рыбаков-любителей", — сказали в пресс-службе.

Силами МЧС России проведена разведка ледового поля, в ходе которой установлено, что других рыбаков на льду нет, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось , что из-за отжимного ветра образовалась трещина в 4 км от берега шириной до 30-40 см. В результате отрезанными от берега оказались 26 рыбаков.

В спасательной операции участвовали сотрудники центра ГИМС Корсаковского района, спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова в составе восьми человек, испльзовалось шесть единиц техники, в том числе две лодки, два снегохода, одно судно на воздушной подушке "Хивус-10".