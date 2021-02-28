На Сахалине началась операция по спасению 26 рыбаков со льдины 

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В районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина началась операция по спасению 26 рыбаков-любителей со льдины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС России по Сахалинской области.

Отмечается, что «в результате отжимного ветра образовалась трещина в 4 км от берега, шириной до 30-40 см».

«В результате отрезанными от берега оказались 26 рыбаков», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рассказали, что к месту происшествия выдвинулись спасатели на двух лодках, двух снегоходах, одном судне на воздушной подушке «Хивус-10».