Посетитель бара ударил девушку стаканом за отказ познакомиться

Мужчина ударил одну из посетительниц московского бара стаканом по голове после того, как она отказалась с ним познакомиться, сообщили в пресс-службе МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта по адресу в баре на Таганской площади. По словам пострадавшей девушки, она находилась в баре вместе с подругой. Примерно в 3.30 к ним за столик подсел мужчина и заявил, что хочет познакомиться с девушками, однако те попросили мужчину оставить их в покое.

После отказа посетитель бара взял стоявший на столе стакан, ударил одну из девушек по голове и скрылся в неизвестном направлении, пишет «Вечерняя Москва»

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.