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Тысячи англичан эвакуировали из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой 

Газета.Ru 35 минут назад
Тысячи англичан эвакуировали из-за авиабомбы времен Второй мировой
Фото: Reuters
Более двух тысяч домохозяйств в Эксетере эвакуировали из-за того, что на строительной площадке в северо-западной части города была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщило местное управление полиции в Twitter.
Двухметровую бомбу предположительно времени Второй мировой войны нашли рядом с Эксетерским университетом на участке, где велось строительство. В настоящее время эвакуация уже завершена и идет подготовка к проведению контролируемого подрыва взрывного устройства.
В годы Второй мировой войны в Эксетере располагалась база Королевских ВВС Великобритании.
Ранее сообщалось, что авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге.
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