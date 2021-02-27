Мошенники по телефону украли у москвича 11 миллионов рублей 

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Московские мошенники украли у 60-летнего москвича 11 миллионов рублей по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 27 февраля.

Уточняется, что Андрею Сергеевичу позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, рассказали о попытке злоумышленников сменить номер привязанного к карте телефона. Чтобы защититься, москвичу предложили перевести все средства на виртуальные ячейки, откуда их снимут сотрудники МВД , чтобы вернуть ему.

Мошенники поэтапно объяснили мужчине, как это сделать, после чего ему поступили звонки из фейкового РУБЭПа, Центрального банка Росфинмониторинга . Андрея Сергеевича заставили взять максимальное количество кредитов. Их общая сумма составила 11,5 миллиона рублей.

Мужчина обратился в полицию.