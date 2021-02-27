Трое россиян изнасиловали школьницу в ее квартире 

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 16-летней девочки в ее квартире. Бастрыкин потребовал провести всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе.

Глава СКР в том числе поручил провести служебную проверку в отношении следователя, который вел дело об изнасиловании. Бастрыкин велел выяснить, почему подозреваемым в совершении преступления все еще не избрали меру пресечения.

Происшествие случилось 22 февраля. Девочку изнасиловали трое малознакомых мужчин, которые пришли в гости в квартиру. Они напали на школьницу ночью. Осмотревшие подростка медики диагностировали у нее травму половых органов и ссадины.