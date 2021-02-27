Задержаны участники перестрелки в стиле 90-х под Петербургом 

После кровавой перестрелки десятков азербайджанцев под Петербургом полиция задержала 8 участников конфликта. Всего в рамках дела задержаны 20 человек. У подозреваемых изъяли несколько единиц оружия. Об этом сообщает сайт 47news со ссылкой на полицию.

Ранее представители азербайджанской диаспоры устроили мафиозные разборки в кафе «Баку» на Затонной улице Шлиссельбурга. Перестрелка в стиле 90-х произошла 25 февраля и попала на видео.

Около одиннадцати вечера в кафе ворвалась вооруженная толпа мужчин. Они приехали на чёрной «Газели». Внутри кафе агрессивных пришельцев ждало не менее полутора десятка человек. У гостей и хозяев в руках были автоматы и пистолеты. Потасовка переросла в стрельбу. Погиб 39-летний уроженец Азербайджана.

По уточнённым данным, в конфликте участвовало более 50 мужчин с обоих сторон. Трёх основных зачинщиков ищут. Участникам конфликта от 23 до 36 лет. Среди них — 33-летний владелец кафе. Все — уроженцы Закавказья, четверо имеют российское гражданство.

Полиция провела обыски в нескольких увеселительных заведениях Петербурга и Ленобласти, связанных с диаспорой. Сотрудники угрозыска также пришли в квартиру на Луговой улице в Шлиссельбурге к 33-летнему хозяину заведения. Он заявил, что перестрелка стала продолжением старого конфликта. Он случился недавно между азербайджанцами в другом кафе — в Невском районе Петербурга. Стычка завершилась поножовщиной.