Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Задержаны участники перестрелки в стиле 90-х под Петербургом 

Майк Габриелян 15 минут назад
Задержаны участники перестрелки в стиле 90-х под Петербургом
Фото: depositphotos.com
После кровавой перестрелки десятков азербайджанцев под Петербургом полиция задержала 8 участников конфликта. Всего в рамках дела задержаны 20 человек. У подозреваемых изъяли несколько единиц оружия. Об этом сообщает сайт 47news со ссылкой на полицию.
Ранее представители азербайджанской диаспоры устроили мафиозные разборки в кафе «Баку» на Затонной улице Шлиссельбурга. Перестрелка в стиле 90-х произошла 25 февраля и попала на видео.
Около одиннадцати вечера в кафе ворвалась вооруженная толпа мужчин. Они приехали на чёрной «Газели». Внутри кафе агрессивных пришельцев ждало не менее полутора десятка человек. У гостей и хозяев в руках были автоматы и пистолеты. Потасовка переросла в стрельбу. Погиб 39-летний уроженец Азербайджана.
По уточнённым данным, в конфликте участвовало более 50 мужчин с обоих сторон. Трёх основных зачинщиков ищут. Участникам конфликта от 23 до 36 лет. Среди них — 33-летний владелец кафе. Все — уроженцы Закавказья, четверо имеют российское гражданство.
Полиция провела обыски в нескольких увеселительных заведениях Петербурга и Ленобласти, связанных с диаспорой. Сотрудники угрозыска также пришли в квартиру на Луговой улице в Шлиссельбурге к 33-летнему хозяину заведения. Он заявил, что перестрелка стала продолжением старого конфликта. Он случился недавно между азербайджанцами в другом кафе — в Невском районе Петербурга. Стычка завершилась поножовщиной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что видео перестрелки в Москве слили в сеть.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение