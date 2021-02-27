В аэропорту Дубая застряли около 500 россиян 

Пассажиров сняли с рейса «Аэрофлота» из-за просроченного на 20 минут теста на ковид

В аэропорту Дубая застряли около 500 человек, которых сняли с рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Оказалось, что у одного из пассажиров за 20 минут до посадки истек срок давности теста на коронавирус, передает телеканал «360»

Людей сначала два часа не выпускали из самолета, после чего забрали паспорта, чтобы аннулировать штампы о вылете. Затем пассажиров выпустили в здание аэропорта, но не предоставили ни воды, ни еды, ни жилья. В итоге рйс перенесли на 18:00, однако многие к этому времени не успеют сделать новые тесты на ковид.