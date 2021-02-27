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В аэропорту Дубая застряли около 500 россиян 

BFM.RU 28 минут назад
В аэропорту Дубая застряли около 500 россиян
Фото: РИА Новости
Пассажиров сняли с рейса «Аэрофлота» из-за просроченного на 20 минут теста на ковид
В аэропорту Дубая застряли около 500 человек, которых сняли с рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот». Оказалось, что у одного из пассажиров за 20 минут до посадки истек срок давности теста на коронавирус, передает телеканал «360».
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Людей сначала два часа не выпускали из самолета, после чего забрали паспорта, чтобы аннулировать штампы о вылете. Затем пассажиров выпустили в здание аэропорта, но не предоставили ни воды, ни еды, ни жилья. В итоге рйс перенесли на 18:00, однако многие к этому времени не успеют сделать новые тесты на ковид.
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Происшествия , Аэрофлот , Дубай , Москва , ОАЭ
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