Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Петербурге пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Петербурге пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку
Фото: РИА Новости
Конфликт с участием двух женщин со стрельбой произошел в пятницу в автобусе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пенсионерка госпитализирована с ранением щеки в состоянии средней степени тяжести, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку. В результате инцидента потерпевшая доставлена в медицинское учреждение с касательным ранением щеки в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликт между двумя пассажирками автобуса произошел 26 февраля в Невском районе у станции метро "Дыбенко".
Мужчина выстрелил в лицо пьяному москвичу
Злоумышленница задержана и доставлена в отдел полиции. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео дня. Собянин отказался от Дзержинского на Лубянке
ТАСС: последние новости
Власти Нижегородской области назвали предварительную причину взрыва в пристройке дома Власти Нижегородской области назвали предварительную причину взрыва в пристройке дома В Москве задержаны семеро подпольных банкиров, "заработавших" 1 млрд рублей В Москве задержаны семеро подпольных банкиров, "заработавших" 1 млрд рублей Источник: Навального поместят на карантин по прибытии в колонию Источник: Навального поместят на карантин по прибытии в колонию
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Поздравление с 23 февраля от российских чиновниц с танцами в трусах и перьях сняли на видео
00:13
Поздравление с 23 февраля от российских чиновниц с танцами в трусах и перьях сняли на видео
Общество
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение