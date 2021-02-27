В Петербурге пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку 

"Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку. В результате инцидента потерпевшая доставлена в медицинское учреждение с касательным ранением щеки в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.