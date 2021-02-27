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На россиянина завели дело за публикацию фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото Гитлера обнаружили на сайте «Бессмертный полк России»
Фото: РИА Новости
Жителя Владивостока заподозрили в публикации фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк России». Об этом сообщается на сайте СК России по Приморскому краю.
По версии следствия, 3 мая 2020 года 23-летний россиянин разместил фото Гитлера на сайте «Банк памяти» для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». В качестве фамилии, имени и отчества он указал «Адольф Гитлер Национал — социалитыч».
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично». Расследование продолжается.
Ранее суд назначил крупный штраф в размере 120 тысяч рублей жителю Кемерова Дмитрию Бородаенко за публикацию фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк». Свою вину он не признал.
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Происшествия , Криминал , Владивосток , Германия , Кемерово , Кемеровская Область , Приморский Край
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