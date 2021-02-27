У поджегшего себя возле «Останкино» мужчины нашли топор и пилу 

Вадима Шевцова , который поджег себя возле телецентра «Останкино» в Москве, при себе была спортивная сумка, в которой нашли топор, пилу, складной нож, две бутылки по 1,5 литра с жидкостью и зажигалку, а также одежду. Об этом сообщает Telegram -канал «112».

Уточняется, что когда мужчину попытались потушить, он начал кричать, что ничего не будет говорить без адвоката. Сейчас он находится без сознания в реанимации столичной больницы.