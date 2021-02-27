Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Эр-Рияд отверг заключения разведки США по делу Хашкаджи 

Российская Газета и ещё 1 33 минуты назад
Эр-Рияд отверг заключения разведки США по делу Хашкаджи
Фото: Reuters
Власти Саудовской Аравии отвергают все заключения из доклада, подготовленного разведкой США, об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018-м году.

"Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты", цитирует ТАСС заявление саудовского МИД, сделанное телеканалу "Аль-Арабия".

В Эр-Рияде указали, что власти страны уже предприняли "все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности".
Напомним, что по итогам доклада разведки Белый дом объявил о включении в санкционный список 76 граждан Саудовской Аравии.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Российская Газета: последние новости
В Техасе грузовик врезался в состав с бензином В Техасе грузовик врезался в состав с бензином В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку СК поможет минтрансу разработать порядок допуска капитанов к работе СК поможет минтрансу разработать порядок допуска капитанов к работе
Происшествия , Криминал , Джамаль Хашкаджи , МИД , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия , США , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение