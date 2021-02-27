Эр-Рияд отверг заключения разведки США по делу Хашкаджи 

"Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты", цитирует ТАСС заявление саудовского МИД, сделанное телеканалу "Аль-Арабия".