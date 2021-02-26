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Омич оставил мать-ветерана на пять дней без еды 

Газета.Ru 2 часа назад
Омич оставил мать-ветерана на пять дней без еды
Фото: РИА Новости
В Омске мужчина оставил тяжелобольную мать-ветерана Великой Отечественной войны на пять дней без еды. Против него возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, передает пресс-служба СУ СК по региону.
Следствие полагает, что в июне прошлого года 57-летний житель Ленинского округа Омска принял решение уехать из города на несколько дней, оставив дома страдающую заболеванием мать-ветерана ВОВ, труженицу тыла.
По информации СК, мужчина "самонадеянно решил", что его сестра позаботится о женщине.

"Однако и сестра не нашла времени навестить больную мать, в результате чего 97-летняя пенсионерка провела в запертой квартире пять дней без еды, не имея физической возможности самостоятельно о себе позаботиться", — сказано в сообщении.

В СК отметили, что пожилая женщина, которая в силу возраста и заболевания не умеет пользоваться мобильным телефоном, смогла ответить на входящий звонок родственников только на шестой день. Изможденная женщина получила помощь.
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Происшествия , СКР , Омск , Омская Область
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