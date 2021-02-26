В ИК-6 в Коломне опровергли сообщения о прибытии Навального 

Представитель исправительной колонии №6 в подмосковной Коломне опровергла РИА Новости, что к ним доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный.

Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в колонию в Коломне.

"Нет, не доставляли", — ответила представитель колонии на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.