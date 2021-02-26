Родные писательницы Шелдон отказались приехать за ее телом

"Мы уже обратились за помощью к семье, сдававшей Аделине квартиру. Хозяин обещал помочь договориться, чтобы тело забальзамировали. Так как совершенно непонятно, как быстро мы сможем уладить все эти бюрократические моменты", — говорит родственница девушки.