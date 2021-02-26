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Москва

Родные скончавшейся в Москве 20-летней писательницы не могут забрать ее тело 

Газета.Ru 1 час назад
Родные писательницы Шелдон отказались приехать за ее телом
Фото: vk.com
Отец и мать писательницы Аделины Шелдон не могут доказать родство с ней и приехать в Россию за телом дочери, сообщает "Московский комсомолец".
Близкие покойной уроженки Украины проживают в Одессе и не могут забрать тело дочери, поскольку Аделина (ранее Алина Боталова) сменила паспорт, чтобы узаконить свой псевдоним.

"Мы уже обратились за помощью к семье, сдававшей Аделине квартиру. Хозяин обещал помочь договориться, чтобы тело забальзамировали. Так как совершенно непонятно, как быстро мы сможем уладить все эти бюрократические моменты", — говорит родственница девушки.

По словам родных, российские пограничники отказывают им во въезде на территорию России, так как нет документов, подтверждающих близкое родство с покойной.
Соседка умершей Аделины Шелдон рассказала новые факты о писательнице
Тело 20-летней девушки нашли в Москве 22 февраля. Причиной смерти молодой писательницы, по некоторым данным, могло стать увлечение голоданием.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва , Одесса
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