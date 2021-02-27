Россиянка насмерть замерзла по дороге от такси к дому

Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы. Об этом сообщает 74.ru, ссылаясь на районную администрацию. Отмечается, что она возвращалась на такси, однако водитель не смог подъехать к дому.

"Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что россиянка связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась. Согласно данным ГУ МВД по Челябинской области, полицейские и спасатели сразу начали поиски женщины, однако из-за погодных условий они оказались безуспешными.

"Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва", — отмечает издание.