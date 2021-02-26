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Москва

Выкинувшая детей из окна ради спасения мать попала на видео 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Стамбуле женщина ради спасения своих детей выбросила их из окна горящей квартиры. Инцидент сняли на камеру его очевидцы, соответствующую запись опубликовала газета Daily Sabah.
Сообщается, что ЧП произошло 24 февраля в районе Эсенлер. Пожар возник в квартире дома на третьем этаже, и матери пришлось кидать четырех своих детей из окна. В этот момент внизу уже собралась толпа волонтеров, люди растянули над землей простыни для того, чтобы поймать малышей. Позднее пожарные потушили возгорание, никто из людей не пострадал.
Происшествия , Видео , В мире , Пожары
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