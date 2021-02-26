Выкинувшая детей из окна ради спасения мать попала на видео 

Стамбуле женщина ради спасения своих детей выбросила их из окна горящей квартиры. Инцидент сняли на камеру его очевидцы, соответствующую запись опубликовала газета Daily Sabah.

Сообщается, что ЧП произошло 24 февраля в районе Эсенлер. Пожар возник в квартире дома на третьем этаже, и матери пришлось кидать четырех своих детей из окна. В этот момент внизу уже собралась толпа волонтеров, люди растянули над землей простыни для того, чтобы поймать малышей. Позднее пожарные потушили возгорание, никто из людей не пострадал.