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Московский школьник наступил в лужу и получил удар током 

Павел Тиунов 47 минут назад
Московский школьник наступил в лужу и получил удар током
Фото: РИА Новости
В Москве подростка ударило током, едва он наступил в лужу на улице, сообщает Telegram-канал Mash. Школьника госпитализировали.
Инцидент произошёл поздно вечером на Смольной улице. 15-летний Иван даже не предполагал, что обычная лужа таит в себе такую опасность.
Как только он наступил в воду, его ударило током, и он потерял сознание. Очевидцы вызвали подростку «скорую помощь», приехавшие по вызову медики госпитализировали школьника. В настоящее время он находится в кардиологическом отделении одной из столичных клиник. Врачи диагностировали у него электротравму.
Коммунальщики после инцидента оперативно обесточили участок улицы вблизи места ЧП. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка умерла от удара током, доставая из фонтана в станице Березовской (Волгоградская область) свою кепку. Она перешагнула борт чаши, оказалась ногами в воде, и ее стало бить током. Подруга попыталась вытащить ее из фонтана, но не смогла. Девочку достали из воды оказавшиеся поблизости взрослые, но спасти ребенка не удалось.
В Невском районе Санкт-Петербурга местную жительницу убил оголенный провод у фонарного столба. Тело девушки было обнаружено неподалеку от 269-го дома по проспекту Обуховской обороны. Приехавшие на место происшествия криминалисты обнаружили следы удара током, а рядом торчал оголенный провод освещения от фонарного столба.
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