Московский школьник наступил в лужу и получил удар током 

Москве подростка ударило током, едва он наступил в лужу на улице, сообщает Telegram-канал Mash. Школьника госпитализировали.

Инцидент произошёл поздно вечером на Смольной улице. 15-летний Иван даже не предполагал, что обычная лужа таит в себе такую опасность.

Как только он наступил в воду, его ударило током, и он потерял сознание. Очевидцы вызвали подростку «скорую помощь», приехавшие по вызову медики госпитализировали школьника. В настоящее время он находится в кардиологическом отделении одной из столичных клиник. Врачи диагностировали у него электротравму.

Коммунальщики после инцидента оперативно обесточили участок улицы вблизи места ЧП. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

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