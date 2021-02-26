Музыкант «Машины времени» рассказал подробности нападения на него 

По словам музыканта Александра Дитковского, его избили после отказа отдать деньги, нападавших было слишком много и он не смог с ними справиться. Об этом пишет «Пятый канал».

Как сообщал «Рамблер», 52-летний трубач, участник групп «Квартал» и «Машина времени» Александр Дитковский был госпитализирован после избиения неизвестными на парковке в центре Москвы. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. Представители музыканта обратились с заявлением в полицию.

Дитковский отметил, что будет вынужден провести в больнице несколько дней.

«У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник (1 марта) или во вторник все будет», — рассказал он.

По словам музыканта, он попытался дать отпор хулиганам, которые «ко всем приставали» и «окружали машины» на парковке.

«Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — пояснил Александр Дитковский.