«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео

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Владелец взорвавшегося кафе в Нижнем Новгороде снял на видео пострадавшую 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Нижнем Новгороде владелец кафе «Самурай», которое располагалось на цокольном этаже взорвавшегося здания, снял пострадавшую работницу Наталью Климову в карете скорой помощи. Хозяин заведения попросил девушку сказать на камеру «Привет».
Мужчина сопровождал свою сотрудницу, которую извлекли из-под завалов, в больницу. Ее доставили в реанимацию.
В результате взрыва, который прогремел сегодня утром в доме на Мещерском бульваре, пострадали три человека — две женщины и один мужчина. Все они были доставлены в больницу. На месте ЧП по-прежнему работают спасатели.
Происшествия , Видео , Наталья Климова
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