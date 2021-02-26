«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео

В Нижнем Новгороде владелец кафе «Самурай», которое располагалось на цокольном этаже взорвавшегося здания, снял пострадавшую работницу Наталью Климову в карете скорой помощи. Хозяин заведения попросил девушку сказать на камеру «Привет».

Мужчина сопровождал свою сотрудницу, которую извлекли из-под завалов, в больницу. Ее доставили в реанимацию.

В результате взрыва, который прогремел сегодня утром в доме на Мещерском бульваре, пострадали три человека — две женщины и один мужчина. Все они были доставлены в больницу. На месте ЧП по-прежнему работают спасатели.