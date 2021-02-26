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Число жертв коронавируса в Африке превысило 102 тысячи 

RT на русском 2 часа назад
Число жертв коронавируса в Африке превысило 102 тысячи
Фото: Reuters
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 102 тыс.

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,8 млн случаев коронавируса. Более 3,4 млн человек выздоровели и более 102 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами.
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