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Москва

Появилось видео избиения музыканта «Машины времени» 

Lenta.ru 36 минут назад
Появилось видео с моментом избиения музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Судя по кадрам, нападение происходило в два "захода". Предварительно, когда все случилось, Дитковский был в машине один — его друг куда-то отошел. А когда вернулся, спасать товарища было уже не от кого. Тогда он позвонил в полицию», — говорится в описании ролика.

Ранее в пятницу стало известно, что полиция Москвы начала доследственную проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его будут готовить к операции.
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