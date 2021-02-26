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На Ямале загорелось месторождение дочки «Газпрома» 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
На Ямале загорелось месторождение дочки «Газпрома»
Фото: РИА Новости
На Ямале загорелось месторождение Юбилейное, которое принадлежит компании «Газпром добыча Надым», сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило сегодня в 9.12 мск.

«В тушении пожара задействованы 21 человек личного состава и шесть единиц спецтехники», — отмечается в сообщении.

При этом в МЧС не уточнили, есть ли пострадавшие.
По данным Telegram-канала Hue, причиной ЧП могло стать
возгорание в технологическом корпусе подготовки газа.
На видеозаписи, которую опубликовал канал, виден высокий столб огня, поднимающийся над зданием.
«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде сгорела автогазозаправочная станция. В Сети появилось видео, на котором был запечатлен столб огня, поднимающийся на несколько десятков метров вверх. В результате взрыва и пожара пострадали восемь человек.
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Происшествия , Газпром , МЧС
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