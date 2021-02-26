На Ямале загорелось месторождение дочки «Газпрома» 

На Ямале загорелось месторождение Юбилейное, которое принадлежит компании «Газпром добыча Надым», сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило сегодня в 9.12 мск.

«В тушении пожара задействованы 21 человек личного состава и шесть единиц спецтехники», — отмечается в сообщении.

При этом в МЧС не уточнили, есть ли пострадавшие.

По данным Telegram-канала Hue, причиной ЧП могло стать

возгорание в технологическом корпусе подготовки газа.

На видеозаписи, которую опубликовал канал, виден высокий столб огня, поднимающийся над зданием.

«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде сгорела автогазозаправочная станция. В Сети появилось видео, на котором был запечатлен столб огня, поднимающийся на несколько десятков метров вверх. В результате взрыва и пожара пострадали восемь человек.