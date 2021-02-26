На Рублёвке нашли незаконную платную парковку

На западе Москвы была обнаружена незаконная коммерческая стоянка автотранспорта. Об этом 26 февраля сообщается на сайте государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Представители ведомства провели проверку деятельности коммерческой парковки, расположенной по адресу: Рублевское шоссе вл. 34, корп. 1. Основанием для этого стали жалобы местных жителей. Инспекторам удалось установить, что этот участок не обременен земельно-правовыми отношениями. Таким образом ограничение доступа к территории общего пользования и взимание платы с жителей являлось незаконным