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Москва

Власти Москвы нашли на Рублёвке незаконную платную парковку 

ИА Regnum 1 час назад
На Рублёвке нашли незаконную платную парковку
Фото: ТАСС
На западе Москвы была обнаружена незаконная коммерческая стоянка автотранспорта. Об этом 26 февраля сообщается на сайте государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
Представители ведомства провели проверку деятельности коммерческой парковки, расположенной по адресу: Рублевское шоссе вл. 34, корп. 1. Основанием для этого стали жалобы местных жителей. Инспекторам удалось установить, что этот участок не обременен земельно-правовыми отношениями. Таким образом ограничение доступа к территории общего пользования и взимание платы с жителей являлось незаконным

«После выявления нарушения ограждение, шлагбаум и пост охраны были демонтированы силами префектуры Западного округа, а на месте нелегальной стоянки сейчас организована открытая парковка вместимостью 70 автомобилей», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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Происшествия , Владислав Овчинский , Правительство Москвы , Москва
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