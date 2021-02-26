Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении

Музыкант группы «Машина времени» Александр Дитковский рассказал полицейскому о своем избиении. Сейчас участник известного музыкального коллектива находится в больнице с переломом лицевой кости и готовится к операции.

Напомним, хулиганы напали на артиста накануне вечером на парковке в Москве. По предварительным данным, злоумышленники подошли к Дитковскому на Комсомольском проспекте с просьбой, после чего его избили. Установлено, что нападавших было пятеро. По данному факту полицейские проводят проверку.