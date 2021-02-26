Жертвами удара США по Сирии стали 17 человек

Ракетные удары ВВС США по нескольким районам вблизи сирийско-иракской границы привели к гибели не менее 17 бойцов проиранских шиитских формирований, которые воюют на стороне правительственной армии в Сирии , сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас».

При атаке США задействовали истребитель F-15. По данным Bloomberg, воздушной атаке подверглись здания возле перевалочного пункта через границу, который используется при переброске шиитских бойцов из Ирака в Сирию.

Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются, передает ТАСС