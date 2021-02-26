Старик из-за дочери стал наркозакладчиком

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Москва

Ставшего наркозакладчиком из-за дочери старика сняли на видео 

Алевтина Жаркова 56 минут назад
Пожилой мужчина стал наркозакладчиком из-за дочери. В Дагестане местный житель взял на себя роль распространителя наркотиков вместо своей дочери. 69-летний мужчина предложил ей отойти от дел, заменив ее на время на этом незаконном поприще. О чем он сам сообщил на допросе полицейским. Фрагмент видео оперативного мероприятия публикует Telegram-канал «Mash». На кадрах подозреваемый рассказывает, как начал работать закладчиком.

«Я говорю: давай я положу, а ты отходи. Я хотел, чтобы она от этих дел отошла», — заявил стражам порядка старик.

При этом сама девушка на допросе полицейским рассказала, что стала заниматься незаконной деятельность «не от хорошей жизни». В отношении родственников возбуждены уголовные дела.
Происшествия , Видео
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