Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Житель Ленобласти признался в расчленении матери 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Житель Ленобласти признался в расчленении матери
Фото: РИА Новости
Житель Всеволожского района Ленинградской области признался, что расчленил тело своей матери и закопал в лесополосе. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, о пропаже 64-летней женщины стало известно еще 29 августа 2020 года, после того, как в полицию обратилась ее сестра. Расследуя уголовное дело, полицейские задержали сына пожилой женщины. Он помещен в изолятор и дал признательные показания.
По словам мужчины, 5 сентября прошлого года он нашел тело матери в ванной, после чего отнес его на кухню и при помощи ножовки по металлу распилил на части. Затем расфасовал по мусорным пакетам и закопал в лесополосе.
При этом подозреваемый уверяет, что его мать умерла из-за употребления спиртных напитков, и он ее не убивал.
Из квартиры следственно-оперативная группа изъяла ножовку, паспорт, банковскую карту и телефон погибшей, пишет «Фонтанка».
«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка в ходе ссоры убила топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Происшествия , Фонтанка.Ру , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
00:42
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
Происшествия Криминал
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение