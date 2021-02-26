Житель Ленобласти признался в расчленении матери 

Житель Всеволожского района Ленинградской области признался, что расчленил тело своей матери и закопал в лесополосе. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, о пропаже 64-летней женщины стало известно еще 29 августа 2020 года, после того, как в полицию обратилась ее сестра. Расследуя уголовное дело, полицейские задержали сына пожилой женщины. Он помещен в изолятор и дал признательные показания.

По словам мужчины, 5 сентября прошлого года он нашел тело матери в ванной, после чего отнес его на кухню и при помощи ножовки по металлу распилил на части. Затем расфасовал по мусорным пакетам и закопал в лесополосе.

При этом подозреваемый уверяет, что его мать умерла из-за употребления спиртных напитков, и он ее не убивал.

Из квартиры следственно-оперативная группа изъяла ножовку, паспорт, банковскую карту и телефон погибшей, пишет «Фонтанка».

«Рамблер» писал, что ранее в Кузбассе 38-летняя внучка в ходе ссоры убила топором свою 87-летнюю бабушку. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание.