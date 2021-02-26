В Москве задержали получивших миллиардный доход мошенников

"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота РФ. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил 1 млрд рублей", — сказала она.