В Москве задержали получивших миллиардный доход мошенников

Полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от махинаций которых составил 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота РФ. Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. По предварительным данным, нелегальный доход от противоправной деятельности превысил 1 млрд рублей", — сказала она.
По ее словам, сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам проживания задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя жительница Москвы. "Оперативниками проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы "Банк-клиент", сим-карты, жесткие диски и электронные носители информации. Также изъяты свыше тысячи печатей различных организаций, документация, черновые записи и денежные средства в размере около 10 млн рублей, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — отметила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.