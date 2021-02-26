Заключенный в Калужской области проглотил иголки в знак протеста 

Заключенного, который проглотил иголки в знак протеста, заставили оплатить своё лечение в тюремной больнице, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Калужской области . Подобная процедура предусмотрена российским законодательством.

Инцидент произошёл в исправительной колонии №3. Осужденный, протестуя против своего перевода в штрафной изолятор, проглотил три швейные иголки. Его госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Делом заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники надзорного органа провели проверку и не выявили никаких нарушений со стороны администрации. Они подчеркнули, что заключенный травмировал себя намеренно.

«Уголовно-исполнительным законодательством РФ, на осужденных возложена обязанность возмещать ущерб, затраты, связанные с его лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел иск прокуратуры и постановил взыскать с осужденного сумму, затраченную на его лечение в тюремном лазарете.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Шахты инспектор ФСИН пронес наркотики на территорию колонии и употребил их вместе с двумя заключенными. Все трое потеряли сознание. В колонию вызвали скорую помощь. В машине медиков один из зэков скончался: инспектор и еще один арестант были госпитализированы. Обоих поместили в реанимацию.