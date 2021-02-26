Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Заключенный в Калужской области проглотил иголки в знак протеста 

Павел Тиунов 1 час назад
Заключенный в Калужской области проглотил иголки в знак протеста
Фото: РИА Новости
Заключенного, который проглотил иголки в знак протеста, заставили оплатить своё лечение в тюремной больнице, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Калужской области. Подобная процедура предусмотрена российским законодательством.
Инцидент произошёл в исправительной колонии №3. Осужденный, протестуя против своего перевода в штрафной изолятор, проглотил три швейные иголки. Его госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Делом заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники надзорного органа провели проверку и не выявили никаких нарушений со стороны администрации. Они подчеркнули, что заключенный травмировал себя намеренно.

«Уголовно-исполнительным законодательством РФ, на осужденных возложена обязанность возмещать ущерб, затраты, связанные с его лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрел иск прокуратуры и постановил взыскать с осужденного сумму, затраченную на его лечение в тюремном лазарете.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Шахты инспектор ФСИН пронес наркотики на территорию колонии и употребил их вместе с двумя заключенными. Все трое потеряли сознание. В колонию вызвали скорую помощь. В машине медиков один из зэков скончался: инспектор и еще один арестант были госпитализированы. Обоих поместили в реанимацию.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии
Происшествия , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
00:42
Музыкант «Машины времени» рассказал полицейскому об избиении
Происшествия Криминал
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение