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Под завалами дома в Нижнем Новгороде находятся два человека 

Артём Кульша 20 минут назад
Под завалами дома в Нижнем Новгороде находятся два человека
Фото: РИА Новости
Два человека находятся под завалами дома в Нижнем Новгороде, в котором произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в помещении кафе на первом этаже в пристройке к 12-этажному жилому дому №3, корпус 2, на Мещерском бульваре произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва было разрушено помещение суши-бара и выбиты стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.
Собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что после взрыва в доме произошло частичное обрушение и возникло возгорание на площади 30 квадратных метров, в связи с чем жильцов дома эвакуируют.
По информации Hue, в доме существует угроза нового взрыва, под завалами находятся две женщины, а некоторые из жильцов были контужены ударной волной. В настоящее время спасатели пытаются достать тех, кто находится под завалом, а медицинские работники оказывают помощь пострадавшим.
В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что эвакуированные жильцы дома будут размещены в пункте временного размещения в одной из ближайших школ, а компания «Нижегородпассажиравтотрас» выделила автобусы для их обогрева на месте и перевозки в пункт размещения.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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