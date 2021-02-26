Подробности взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде 

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Напротив входа на одну из станций метрополитена в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Взрыв раздался на цокольном этаже в девятиэтажном доме на Мещерском бульваре. В МЧС это подтвердили. Согласно свидетельствам очевидцев, ударная волна от взрыва задела автомобили, припаркованные рядом со зданием.

Местная жительница рассказала РИА Новости, что взрыв случился в суши-баре "Самурай", разрушена часть стены.

МЧС проводит экстренную эвакуацию жителей девятиэтажного дома. Вся территория вокруг места происшествия оцеплена. Во время взрыва в Нижнем Новгороде, предварительно, пострадали два человека.