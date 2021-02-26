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Россиянин убил собутыльника за обзывательства и покончил с собой 

Мария Иванова 1 час назад
Россиянин убил собутыльника за обзывательства и покончил с собой
Фото: РИА Новости
Житель Сахалинского города Анива убил приятеля, который нецензурно назвал его геем, а затем совершил суицид. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ.
В СК рассказали, что 31-летний фигурант дела несколько дней распивал алкоголь в квартире 42-летнего приятеля в компании общих знакомых. Один из них, 52-летний мужчина, начал нецензурно оскорблять молодого человека, назвав «мужчиной нетрадиционной ориентации». Тот в ответ на это ударил собутыльника около 50 раз (кулаками и ногами по голове и телу), а затем начал пытать его раскаленным утюгом.
Мужчина скончался на месте от закрытой тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер, а нападавший сбежал. Позже его задержали, он стал фигурантом дела по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Его отправили под стражу, в камере следственного изолятора он покончил с собой. Из-за самоубийства фигуранта дела следователи начали проверку.
Как писал «Рамблер», ранее жители Кировской области жестоко расправились с собутыльниками. Два человека напали на приятелей — 49-летнюю женщину и 53-летнего мужчину — с ножом и отверткой. Следователи рассказали, что мотивом убийства стали «личные неприязненные отношения».
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Происшествия , ФСИН
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