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Беременная женщина подожгла себя в лагере для мигрантов и попала под следствие 

Lenta.ru 1 час назад
Беременная женщина подожгла себя в лагере в Греции
Фото: globallookpress.com
Беременная женщина из Афганистана подожгла себя в лагере для беженцев «Мория» на греческом острове Лесбос. После госпитализации ей пришлось отвечать на вопросы следствия, так как ее заподозрили в поджоге, пишет The Guardian со ссылкой на местные власти.
Просившая убежища 26-летняя афганка должна была в ближайшие месяцы отправиться в Германию, но работающие в лагере врачи предупреждали, что она вот-вот должна родить. Как рассказал британскому изданию следователь Никос Триантафиллос, после сообщения о том, что она не поедет в Германию в ближайшее время, женщина пережила нервный срыв. Показания она давала уже из больницы.

«Она очень жалеет о своих действиях. Она получила ожоги рук, ног и головы. Она очень раскаивается. На следующей неделе она должна родить своего четвертого ребенка», — приводит The Guardian его слова.

Указывается, что из-за действий женщины воспламенилась палатка, вокруг которой стоят другие палатки. Она предварительно вывела из нее всех троих своих детей. Пожар помогали тушить другие беженцы, живущие в лагере. Всего их там живет более 6,5 тысяч — считается, что лагерь сильно перенаселен и не обеспечивает жителей необходимыми условиями для жизни.
В 2020 году лагерь «Мория» почти полностью сгорел. Считается, что его подожгли сами иммигранты в ходе волнений из-за коронавируса.
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Происшествия , The Guardian , Афганистан , Германия
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