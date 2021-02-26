«Красе Росгвардии» вызвали врачей в зал суда

Анне Храмцовой из Екатеринбурга, уволенной из Росгвардии за видео в Instagram, стало плохо в суде по оспариванию ее отставки. Врачей во время заседания вызвали прямо в здание Ленинского районного суда, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В ходе слушаний Храмцова сказала, что плохо себя чувствует: «Все плывет перед глазами, слабость в ногах, вас (судью) плохо слышу. Еще я до суда пешком дошла». Судья спросила сколько Храмцова шла от дома. «Три дня и три ночи», — ответила Храмцова», — сообщает журналист. По его словам, истцу уже вызвали врача.
Весной 2019 года Анна Храмцова из управления Росгвардии по Свердловской области стала самой красивой сотрудницей ведомства по итогам общероссийского конкурса. Храмцова профессионально занимается фитнес-бикини. Бывший прапорщик полиции побеждала в нескольких профильных соревнованиях. В 2020 году Храмцову уволили из Росгвардии. Поводом стали публикации Храмцовой в Instagram, на которых якобы изображены секретные объекты.