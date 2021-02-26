«Красе Росгвардии» вызвали врачей в зал суда

«В ходе слушаний Храмцова сказала, что плохо себя чувствует: «Все плывет перед глазами, слабость в ногах, вас (судью) плохо слышу. Еще я до суда пешком дошла». Судья спросила сколько Храмцова шла от дома. «Три дня и три ночи», — ответила Храмцова», — сообщает журналист. По его словам, истцу уже вызвали врача.