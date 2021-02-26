Видео штурма Среднеуральского женского монастыря 

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В ночь с 25 на 26 февраля февраля бойцы ОМОН штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь. Силовики снова нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области . Спецоперация проходила под громкий звон колоколов, а штурмующие монастырь якобы «били монахинь и забирали отцов».

«На территорию монастыря зашли 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать», — заявил адвокат экс-схиигумена Сергия Романова Павел Бабиков.

Сергия обвиняют по трём статьям УК: ч. 3 ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица», по ст. 330 УК РФ «Самоуправство» и ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».