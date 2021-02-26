Видео с утонувшей в растаявшем снеге машиной 

25 февраля в Московский регион пришла оттепель. Установилась плюсовая температура и весь выпавший ранее снег начал таять. Водоотводная система города не справлялась с потоками воды и во многих районах города образовались целые реки из талой воды.

В результате наводнений под воду ушли многие съезды и низины, а также пострадали некоторые автомобили москвичей. Так, на одном из видео, снятом очевидцем, видно, что одна легковушка погрузилась в скопившуюся между сугробами воду и застряла. Что произошло с машиной в дальнейшем, остается неизвестным.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве плюсовая температура сохранится как минимум до начала следующей недели.