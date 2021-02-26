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Москва

Видео с утонувшей в растаявшем снеге машиной 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 февраля в Московский регион пришла оттепель. Установилась плюсовая температура и весь выпавший ранее снег начал таять. Водоотводная система города не справлялась с потоками воды и во многих районах города образовались целые реки из талой воды.
В результате наводнений под воду ушли многие съезды и низины, а также пострадали некоторые автомобили москвичей. Так, на одном из видео, снятом очевидцем, видно, что одна легковушка погрузилась в скопившуюся между сугробами воду и застряла. Что произошло с машиной в дальнейшем, остается неизвестным.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве плюсовая температура сохранится как минимум до начала следующей недели.
Происшествия , Видео
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