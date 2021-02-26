23 февраля в американском городе Ливермор в штате Калифорния легкомоторный самолет совершил экстренную посадку и столкнулся с легковым автомобилем. Воздушное судно было вынуждено сделать экстренную посадку из-за технической неисправности практически сразу после взлета. Самолет приземлился на шоссе, пилот не рассчитал скорость и въехал в один из автомобилей. Когда самолет уже практически остановился, в него врезался двигавшийся во встречном направлении автомобиль Lexus. К счастью, пострадавших нет. В результате такого необычного ДТП движение на трассе было затруднено в течение нескольких часов. Все происходящее засняли на видео проезжающие мимо очевидцы.
Видео экстренной посадки самолета в Ливерморе
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