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Видео пожара на заводе в Ростовской области 

Вадим Дроздов 37 минут назад
25 февраля в городе Шахты в Ростовской области произошел сильный пожар на территории завода по производству полимерной упаковки "ХИМПЭК". К счастью, никто не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:59 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар тушили 12 единиц специальной техники и 39 пожарных.
«По уточненной информации, загорание произошло в отдельно стоящем строящемся здании. Площадь горения составляет 500 квадратных метров. Угрозы распространения нет. Людей в здании не было, эвакуация не проводилась», — рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Происшествия , Видео , МЧС
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