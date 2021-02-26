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Москва

Правоохранительные органы проводят обыски в захваченном монастыре на Урале 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
В захваченный монастырь на Урале пришли силовики
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и другие следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел в Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых органах.
В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ — о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, в четверг ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено бесфигурантное уголовное дело по факту истязания детей в монастыре.

"В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел", — сказал собеседник агентства.

По данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, операция проводится для поиска келейника арестованного бывшего схимонаха — Силуана.
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Получить оперативный комментарий в региональном следственном управлении не удалось. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ответил ТАСС, что в интересах следствия на данный момент воздержится от комментариев. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону и Уральского округа Росгвардии также не комментируют ситуацию.
Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.
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Комментарии
Происшествия , Валерий Горелых , Росгвардия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Свердловская Область
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