В захваченный монастырь на Урале пришли силовики

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и другие следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел в Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых органах.

В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ — о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, в четверг ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено бесфигурантное уголовное дело по факту истязания детей в монастыре.

"В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел", — сказал собеседник агентства.

По данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, операция проводится для поиска келейника арестованного бывшего схимонаха — Силуана.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.