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Вечный огонь затопило растаявшим снегом в Петербурге 

News.ru и ещё 4 26 минут назад
Вечный огонь затопило растаявшим снегом в Петербурге
Фото: globallookpress.com
Вечный огонь в Красном Селе затопило растаявшим снегом. Резкое потепление в регионе привело к аварийной ситуации.
Огромные сугробы возле мемориала из-за плюсовой температуры превратились в не менее огромные лужи. Хлынувшая вода погасила Вечный огонь, сообщает РЕН ТВ.
На месте происшествия работает аварийная бригада компании «ПетербургГаз», работники производят откачку воды.

В столице из-за обильных снегопадов образовались полуметровые сугробы. Однако в ближайшие дни ожидается потепление, возможны дожди, которые вызовут таяние снега. В результате на дорогах сначала будет снежная каша, а потом — сильный гололёд, это может стать причиной аварий и транспортного коллапса, полагают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале марта в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях на смену морозам придёт весенняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха в указанных регионах поднимется на 8–10 градусов выше нормы и «весна будет прослеживаться явно».
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Происшествия , Новости Сибири , Роман Вильфанд , РЕН ТВ , Кемеровская Область
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