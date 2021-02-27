Вечный огонь затопило растаявшим снегом в Петербурге 

В столице из-за обильных снегопадов образовались полуметровые сугробы. Однако в ближайшие дни ожидается потепление, возможны дожди, которые вызовут таяние снега. В результате на дорогах сначала будет снежная каша, а потом — сильный гололёд, это может стать причиной аварий и транспортного коллапса, полагают эксперты.