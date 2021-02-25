Причиной гибели дятловцев назвали фотобомбу США

«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться… Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», — сказал глава Фонда в беседе с РИА Новости.