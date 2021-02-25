Суд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия 

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схиигумену Сергию ( Николаю Романову ), которого обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, срок нахождения под стражей для бывшего схиигумена продлен до 28 мая.

Экс-священнослужителя задержали в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа.

В центре внимания Сергий оказался после того, как во время проповедей стал называть распространение коронавируса псевдопандемией. После этого его лишили сана, однако схимонах продолжил богослужения. В сентябре его отлучили от церкви.