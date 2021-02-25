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Москва

Суд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Суд оставил в СИЗО бывшего схиигумена Сергия
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), которого обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
По ее словам, срок нахождения под стражей для бывшего схиигумена продлен до 28 мая.
Экс-священнослужителя задержали в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа.
В центре внимания Сергий оказался после того, как во время проповедей стал называть распространение коронавируса псевдопандемией. После этого его лишили сана, однако схимонах продолжил богослужения. В сентябре его отлучили от церкви.
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Происшествия , Николай Романов , ФСИН , Москва
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